USA

FDA lässt neues Mittel gegen multiresistente TB zu

SILVER SPRING. Die US-Zulassungsbehörde FDA hat Pretomanid gegen multiresistente Tuberkulose zugelassen. Der orale Wirkstoff soll in Kombination mit Bedaquiline und Linezolid gegeben werden, Zulassungsinhaber ist die Global Alliance for TB Drug Development.

Pretomanid ist laut FDA erst das zweite Arzneimittel, das das Ende 2016 neu eingerichtete Verfahren zur beschleunigten Zulassung dringend benötigter Antiinfektiva („Limited Population Pathway for Antibacterial and Antifungal Drugs“) erfolgreich durchlaufen hat. Sicherheit und Wirksamkeit des Therapieregimes mit Pretomanid seien an 109 TB-Patienten geprüft worden, heißt es. Sechs Monate nach Ende der Behandlung habe die Heilungsrate 89 Prozent betragen. (cw)

