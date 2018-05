Ärzte Zeitung online, 18.05.2018 1

Erratum

Täglich 75 mal körperliche Gewalt gegen Ärzte

BERLIN. Ob körperlich oder verbal: Die Gewalt gegen niedergelassene Ärzte nimmt zu. Das ist ein Trend, der sich aus ersten Berechnungen des Ärztemonitors abzeichnet. Allerdings sprachen die Auftraggeber der Umfrage ( KBV und NAV-Virchow-Bund) in einer Pressemitteilung zunächst von täglich 288 Fällen von körperlicher Gewalt gegen Ärzte.

Wegen eines Bezugsfehlers in der statistischen Auswertung korrigieren KBV und NAV-Virchow-Bund nun: Täglich komme es in deutschen Arztpraxen in 75 Fällen zu körperlicher Gewalt. Die Anzahl verbaler Gewalt von täglich rund 2870 Fällen sowie die politischen Stellungnahmen und Forderungen von Seiten der KBV und des NAV-Virchwo-Bundes blieben bestehen. (ato)

