Gewalt gegen Ärzte

Warum Patienten aggressiver werden

Dass Patienten Ärzte verbal angreifen und bedrohen, kommt in Deutschland immer häufiger vor. Die Gründe dafür sind vielfältig. Vielerorts wappnen sich Mediziner in Praxen und Kliniken gegen die immer stärker aufkommende Gewalt.

Von Angela Mißlbeck

Bei verbalen oder körperlichen Angriffen sollten Ärzte klare Grenzen aufzeigen, so ein Experte. © luismolinero / stock.adobe.com

POTSDAM. Das gesellschaftliche Klima wird rauer. Das bekommen auch Ärzte zu spüren – oft sogar am eigenen Leib.

Angriffe gegen Ärzte und anderes Klinikpersonal sind anscheinend allgegenwärtig. So weisen erste Berechnungen des aktuellen Ärztemonitors von KBV und NAV-Virchow-Bund täglich 75 Angriffe gegen niedergelassene Ärzte in deren Praxen aus.

Die Ärzteorganisationen haben aus diesen Entwicklungen eine klare Forderung abgeleitet: Sowohl der 121. Deutsche Ärztetag in Erfurt als auch die KBV-Vertreterversammlung plädierten im Mai dafür, Ärzte in den erweiterten gesetzlichen Gewaltschutz für Vollstreckungsbeamte einzubeziehen (Paragraf 115 StGB).

Im Vorfeld haben bereits einzelne Ärztekammern Resolutionen zu diesem Thema verabschiedet. "Es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, für die Wertschätzung der Personen, deren Beruf und Berufung die Hilfeleistung für Menschen ist, zu sorgen", heißt es etwa in einer Resolution der Ärztekammer Brandenburg.

Defizite bei der Ursachenforschung

All diesen Forderungen liegt die Annahme zugrunde, dass schärfere Strafen die Schwelle von der Gewaltbereitschaft zum tätlichen Übergriff erhöhen. Doch die Ursachen dafür, dass diese Schwelle anscheinend gesunken ist, sind noch keineswegs gut erforscht. Postuliert wird oft ein Werteverlust.

"Mein Eindruck ist, dass bestimmte Verhaltensnormen, Regeln und friedliches Miteinander in unserer Gesellschaft nicht für alle Menschen gleichermaßen heute noch eine Bedeutung zu besitzen scheinen", so Professor Stefan Kropp, der selbst als Psychiater bereits Gewalt erlebt hat und das Thema im Vorstand der Ärztekammer Brandenburg betreut.

"Die Sanktion problematischen, gefährlichen oder sogar kriminellen Verhaltens findet oft nicht im engen zeitlichen Zusammenhang mit dem Ereignis statt", kritisiert Kropp in einem Interview mit dem Brandenburgischen Ärzteblatt.

Feststeht: Ärzte können sich ihre Patienten meist nicht aussuchen. Doch die Ursachen von Gewalttaten gegen Ärzte und anderes medizinisches Personal sind vielfältig. Die Ruhr Universität Bochum stellte fest, dass oft Alkohol im Spiel ist.

OMC sieht Zusammenhang mit steigenden Wartezeiten

Die spanische Ärzteorganisation OMC sieht einen Zusammenhang mit steigenden Wartezeiten. Und am Asklepios Klinikum Teupitz, wo Kropp Chefarzt ist, werden psychisch kranke Menschen versorgt.

Dort werden nach Angaben des Psychiaters alle Mitarbeiter bereits seit Jahren regelmäßig in Deeskalations- und Eingriffstechniken geschult – "mit gutem Erfolg". Sie lernen, kritische Situationen frühzeitig zu erkennen und zu entschärfen, aber auch, wie sie eingreifen und eine Gefahrensituation auflösen können, wenn andere Mitarbeiter bedroht oder angegriffen werden.

Mitarbeiter, die in Angriffe verwickelt werden, können eine Supervision in Anspruch nehmen. Die Klinik bietet ihren Angestellten zusätzlich Diensttelefone mit Notfallknopf und Ortungsfunktion an.

Kropp legt außerdem Wert darauf, dass aggressiven Patienten Konsequenzen ihres Handelns sofort klar gemacht werden und er empfiehlt eine gute Zusammenarbeit mit der Polizei. Er appelliert auch, "keinerlei Toleranz bei gewalttätigem Verhalten zuzulassen".

Wichtigste Voraussetzung zum Schutz vor Gewalttaten ist Kropp zufolge jedoch die mentale Vorbereitung auf solche Situationen. Zudem ist es aus seiner Sicht nötig, dass immer die Möglichkeit besteht, sofort Unterstützung herbeizuholen.

Deeskalationstraining und Supervisionen werden auch den Mitarbeitern im Berliner Krankenhaus des Maßregelvollzugs (KMV) angeboten.

In dem Krankenhaus mit einer sehr speziellen Patientenklientel – es versorgt psychisch Kranke und Abhängigkeitskranke, die im Zustand der Schuldunfähigkeit oder der (verminderten) Schuldfähigkeit Straftaten begangen haben – kam es in den vergangenen vier Jahren zu knapp 120 körperlichen Angriffen, wie aus der Antwort des Berliner Senats auf eine Anfrage der Abgeordneten Ülker Radziwill (SPD) hervorgeht.

Vor allem verbale Ausfälle nehmen zu

In der Statistik fällt jedoch auf, dass die Zahl der körperlichen Übergriffe über die Jahre hinweg etwa gleich bleibt, während die Zahl der verbalen Attacken und Bedrohungen massiv steigt: 2014 wurden nur 20 Bedrohungen registriert, 2016 bereits 74 und 2017 waren es 116.

Das Aggressionspotenzial steigt also auch in dieser Subgruppe weiter, in der es höchstwahrscheinlich im Verhältnis zur Normalbevölkerung ohnehin schon hoch ist. Der Senat bewertet das als Anstieg der Dissozialität der Patienten im KMV.

Hoffnungsvoll stimmt jedoch, dass diese Entwicklung offensichtlich nicht dazu führen muss, dass auch die Zahl der Gewalttaten steigt. Viel scheint davon abzuhängen, dass Ärzte und Klinikpersonal im Umgang mit aggressiven Patienten geschult sind.

