Practica 2018

Hausärzte hoffen auf Leitlinie im Kampf gegen Überdiagnostik

Allgemeinärzte beschäftigen sich nahezu täglich damit, Patienten vor unnötiger Diagnostik und unsinniger Behandlung zu schützen. Nicht immer gelingt dieser Spagat.

Von Raimund Schmid

Bei Rückenschmerzen wünschen sich viele Patienten schnell, dass sie operiert werden. © contrastwerkstatt / stock.adobe.com

BAD ORB. Beim Operieren, Veranlassen und Abrechnen von MRT und CT ist Deutschland Weltmeister. Das ist kein Titel, mit dem man sich schmücken könnte, denn ein Teil dieser Untersuchungen könnte durchaus auch Überdiagnostik sein. Das System setze falsche Anreize, erklärte Professor Martin Scherer, Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin und der Poliklinik am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.

Es fehle an Verzahnungen (Haus- mit Fachärzten), und das System leide unter der sektoralen Trennung, kritisierte Scherer auf dem Practica-Workshop „Schutz vor Überversorgung“ in Bad Orb. Dies führe zu vielen Doppel- oder gar Dreifachdiagnosen. Hinzu kämen „Verantwortungsdiffusion“ und die Angst vor juristischen Konsequenzen, die zusätzlich dazu beitrügen, die Diagnostik- und Behandlungsmaschinerie immer weiter anzukurbeln.

Allgemeinärzte als Korrektiv

Mit diesen Fehlanreizen im System könnten sich aber viele Ärzte arrangieren, weil die Überdiagnostik dazu führe, dass „die Kasse klingelt.“ Zwar säßen Allgemeinärzte als Korrektiv an „prominenter Stelle“, diesem unsinnigen Drang in die Menge Einhalt zu gebieten. In der Praxis stünden sie dabei aber häufig vor Hürden, die nur schwer überwunden werden könnten, stellte Scherer fest, der auch Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM) ist.

Scherers Skepsis wurde von nahezu allen teilnehmenden Allgemeinärzten des Workshops geteilt. Jeden Tag müsse ein Allgemeinarzt gleich mehrfach Patienten vor unnötiger Diagnostik und unsinniger Behandlung schützen.

Dr. Erhard Hain aus Waldeck/ Nordhessen führte als Beispiel an, dass Patienten mit Schmerzen an der Wirbelsäule rasch zu Operationen neigten. Dabei könne ein erfahrener Allgemeinarzt in wenigen Minuten auch ohne die „gesamte orthopädische Diagnostikspirale“ herausfinden, ob eine Op indiziert ist oder nicht. Dem Patienten dies zu vermitteln erfordere aber weit mehr Zeit, als „schnell mal eine Überweisung“ auszustellen. Diese Zeit sei im Praxisalltag häufig nicht vorhanden.

Besonders extrem sei die Gefahr, mit viel zu viel Medizin traktiert werden, für Patienten im Pflegeheim, erklärte der Allgemeinarzt Dr. Norbert Hartmann. Gerade in der letzten Lebensphase eines Menschen werde zum Beispiel bei extremem Untergewicht eine ganze Kette medizinischer Maßnahmen eingeleitet, die „nicht immer sinnvoll“ seien. Allerdings sei dieses Vorgehen oft alternativlos, weil die Pflegeheime vom MDK überwacht würden und daher entsprechende ärztliche Maßnahmen veranlasst werden müssten.

Klinik verordnet zu viele Präparate

Weitere Beispiele für Überversorgung, die Allgemeinärzte auf dem Workshop nannten:

Patienten werden mit zehn Medikamenten aus dem Krankenhaus entlassen. Nach Bewältigung der Notfallsituation wären aber eigentlich fünf Präparate ausreichend.

Patienten werden beim Gynäkologen oder beim Augenarzt „mitunter mit fraglichen IGeL-Angeboten überschüttet“. Damit werde dann noch zusätzlich an der Diagnostik- oder Behandlungsspirale gedreht.

Die Überversorgung geht aber häufig auch vom Patienten selbst aus, zum Beispiel, wenn er einen banalen Infekt mit vier bis fünf OTC-Präparaten selbst in den Griff zu bekommen versucht.

Kein Antibiotikum bei Erkältung

Einen anderen wunden Punkt – den unnötigen Antibiotika-Einsatz bei viralen Erkrankungen – sprach Dr. Raphael Weißgerber, Allgemeinarzt aus Nittendorf bei Regensburg an.

Er wies darauf hin, dass viel zu viele Antibiotika verschrieben würden, obwohl bekannt sei, dass bei viralen Infekten Bettruhe und Inhalationen die geeigneten Mittel wären. Doch in der Praxis werde immer noch häufig, und nicht nur bei bakteriellen Erkrankungen, schnell auf Antibiotika zurückgegriffen, etwa im ärztlichen Bereitschaftsdienst (bei stark hustenden Patienten), bei schwer abzuschätzendem Krankheitsverlauf, bei Sprach- und Verständnisproblemen oder wenn Patienten entsprechenden Druck ausüben („Ich möchte schnell gesund werden“).

In diesem Zusammenhang wies Weißgerber auf Daten des Eurobarometers 2016 hin. Hier gab jeder dritte Europäer an, ein Antibiotikum verschrieben bekommen zu haben. Davon wurden allein über fünfzig Prozent bei Atemwegsinfektionen eingesetzt – gerade ein Bereich also, in dem der Antibiotika-Einsatz ganz besonders reduziert werden sollte, erklärte Weißgerber.

All diese Gründe führen nach Ansicht Scherers zu einer insgesamt „reflexhaften Medizin“, in der „viel gemacht“, aber viel „zu wenig priorisiert und gesteuert wird“. Die Hausärzte stünden dabei vor dem Problem, oft eine „moderate Überversorgung aus Schutz vor noch mehr Überversorgung an anderen Stellen“ selbst in die Wege zu leiten.

Das liege allein daran, dass in der Gesellschaft bislang kein „übergeordneter und gesellschaftlich anerkannter Konsens“ erzielt werden konnte, was eine „gute Gesundheitsversorgung“ ausmacht. Hoffnung auf Besserung versprechen sich die Allgemeinärzte von der geplanten neuen Leitlinie: „Schutz vor Über- und Unterversorgung“.

