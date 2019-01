Ärzte Zeitung online, 22.01.2019 1

Respekt

Ärzte genießen höchstes Ansehen

LONDON. Ärzte genießen weltweit das höchste berufliche Ansehen in der Gesellschaft. Zu diesem Ergebnis kommt der „Global Teacher Status Index 2018“ der britischen Varkey Foundation. In 35 Ländern befragte die Stiftung jeweils 1000 Menschen in der Bevölkerung zum Ansehen von Lehrern und anderen Berufen.

Über alle Länder hinweg kamen Ärzte mit einem Wert von 11,6 von 14 auf Rang 1 im gesellschaftlichen Ansehen vor Rechtsanwälten mit einem Wert von 9,5, gefolgt von Ingenieuren (9,1) und Schulleitern (8,1). Krankenpflegepersonal belegt mit einem Durchschnittswert von 7,4 den sechsten Platz. (maw)

