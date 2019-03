Hausverbot für Impfgegner?

Ein Hausarzt als glühender Verfechter der Impfprophylaxe hat in seiner Praxis die Impfpflicht eingeführt und weist Impfmuffeln die Tür. Zwei Autoren diskutieren: Ist ein Praxisverbot für Impfgegner eine gute Idee?

LEER. Hausarzt Dr. Christoph Seeber ist ein glühender Verfechter der Impfprophylaxe. In seiner Praxis im ostfriesischen Leer hat er deshalb Impfpflicht eingeführt: Müttern, die ihre Kinder nicht impfen ließen oder lassen, hat er wiederholt die Tür gezeigt.

Beschwert hat sich darüber bisher niemand. Er beruft sich bei seinen Praxisverboten auf das ihm rahmenvertraglich zugestandene „gestörte Vertrauensverhältnis“. Doch im juristischen Ernstfall hätte Seeber nach anwaltlicher Aussage wohl nicht die besten Karten.

Zwei Autoren der Ärzte Zeitung wägen im Pro und Contra ab, wie Impfgegnern am besten beizukommen ist.

Pro: Eigene Patienten sind zu schützen

Von Hauke Gerlof

ine Impfpflicht ist auf absehbare Zeit in Deutschland nicht in Sicht. Viele Impfgegner sind aber rationalen Argumenten aus der evidenzbasierten Medizin nicht zugänglich. Da ist es durchaus nachvollziehbar, wenn Ärzte für ihre Praxis auch einmal die Brechstange als Argumentationshilfe auspacken und als letzte Konsequenz ein Praxisverbot verhängen, so wie das ein Hausarzt in Leer für seine Praxis umsetzt.

Natürlich wird kein Arzt einem Patienten im Notfall Hilfe verweigern, egal, ob geimpft oder nicht. Aber wenn es kein Notfall ist, sollte der Schutz der eigenen Patienten vor Ansteckung durch Ungeimpfte im Zweifel nicht weniger schwer wiegen als das Recht auf Behandlung durch einen vom Patienten gewählten Arzt. Schließlich können Ärzte auch die Annahme neuer Patienten verweigern, wenn die Praxis komplett überlastet ist.

Ob die Verweigerung einer Behandlung einen notorischen Impfgegner am Ende tatsächlich überzeugen wird, sei dahin gestellt. Aber manchmal muss es erlaubt sein, Zeichen zu setzen. So wie es mittlerweile auch manche Kindertagesstätten tun, die ungeimpften Kindern die Aufnahme verweigern. Eine Impfpflicht im Kleinen – warum nicht auch für Praxen?