HPV Awareness Study

Deutsche wissen in Europa am wenigsten über Humane Papillomviren

HAAR. In Deutschland kennen nur 40 Prozent der 16- bis 60-Jährigen den Begriff der Humanen Papillomviren (HPV). Dass einige HPV-Typen bestimmte Krebsarten auslösen können, ist sogar nur 32 Prozent der betreffenden Altersgruppe bekannt. Das geht aus der repräsentativen „HPV Awareness Study“ in zehn europäischen Ländern, in denen die HPV-Impfung empfohlen wird, hervor. Auftraggeber war MSD.

Als Umfrage-Spitzenreiter erwies sich Spanien. Dort war das Bewusstsein der Altersgruppe für HPV mit 87 Prozent im Zehn-Länder-Vergleich am ausgeprägtesten – ebenso das Wissen über die karzinogene Auswirkung von HPV mit 62 Prozent. 2015 waren laut MSD nur 31,3 Prozent der 15-jährigen Mädchen gegen HPV geimpft. (maw)

