Pharma-Unternehmen

Merck: Mehr Umsatz, gutes Signal für CRISPR-Technik

DARMSTADT. Merck hat seine Umsätze im ersten Halbjahr 2017 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,8 Prozent auf 7,75 Milliarden Euro gesteigert. Das Konzernergebnis legte nach Unternehmensangaben vom Donnerstag um 4,4 Prozent auf 943 Millionen Euro zu.

Belén Garijo, CEO Healthcare, übernimmt in der Merck-Geschäftsleitung zusätzlich das Personalressort, Udit Batra, CEO Life Science, zusätzlich das Ressort Business Technology.

Das Europäische Patentamt habe, so heißt es weiter, eine Mitteilung zur Erteilungsabsicht – eine "Notice of Intention to Grant" – für die von Merck zum Patent angemeldete CRISPR-Technologie zum Einsatz in einem Genomintegrationsverfahren für eukaryotische Zellen herausgegeben. (maw)

