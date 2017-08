Ärzte Zeitung online, 08.08.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



2016

McDonald's Kinderhilfe Stiftung mit Spendenrekord

MÜNCHEN. Die McDonald's Kinderhilfe Stiftung hat im vergangenen Jahr in den Spendenhäuschen der McDonald's Restaurants in Deutschland Spenden in Rekordhöhe von 3,2 Millionen Euro gezählt. Insgesamt nahm die Stiftung 2016 rund 15,7 Millionen Euro ein. Die Gesamtausgaben beliefen sich nach eigenen Angaben auf 11,7 Millionen Euro, wobei 7,1 Millionen Euro für den Betrieb und die Instandhaltung der bestehenden Häuser und Oasen aufgewendet wurden. Die Stiftung betreibt bundesweit 22 Ronald McDonald Häuser in der Nähe von Kinderkliniken als Zuhause auf Zeit für Familien schwer kranker Kinder. In sechs Ronald McDonald Oasen können sich Familien direkt in der Klinik zurückziehen und geborgen fühlen. (maw)

Schreiben Sie einen Kommentar Überschrift



Text

Zum Kommentieren bitte anmelden. Anmelden ÜberschriftText

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich