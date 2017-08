Ärzte Zeitung online, 15.08.2017 1

Pflege

Oaktree kauft sich in Berlin und Hamburg ein

BERLIN/HAMBURG/FRANKFURT. Die US-amerikanische Vermögensverwaltungsgesellschaft Oaktree hat die Mehrheit an Vitanas, nach eigenen Angaben einer der führenden privaten Pflegeheimbetreiber in Deutschland, sowie an dem Unternehmen Pflegen & Wohnen Hamburg, dem größten privaten Anbieter stationärer Pflege in der Hansestadt, erworben.

Beide Unternehmen seien von den bisherigen Eigentümern über die vergangenen Jahre positiv entwickelt. Zum Kaufpreis machen die betroffenen Unternehmen keine Angaben. Wie es heißt, habe Oaktree ein eindeutiges Interesse an Kontinuität im Betrieb der Pflegeeinrichtungen und sehe die Unternehmensbeteiligung als ein langfristiges Engagement. (maw)

