Ärzte Zeitung online, 28.08.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Selbstkontrolle

Hans-Georg Hoffmann Mitglied im AKG-Beirat

BERLIN. Der Vorstand des Selbstkontrollvereins AKG (Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen) hat Hans-Georg Hoffmann einstimmig in seinen Beirat AKG berufen. Hoffmann war bis zur Pensionierung zunächst von 1982 bis 2011 als Geschäftsführer der Firma M.C.M. Klosterfrau in Köln tätig, danach in gleicher Position bei dem Arzneimittelhersteller Steiner. Der in Köln lebende Jurist kann auf eine langjährige Verbandstätigkeit zurückblicken: Von 1980 bis 2009 engagierte er sich im Rechtsausschuss des Bundesverbandes der Arzneimittel-Hersteller (BAH), von 1986 bis 2005 im Rechtsausschuss des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie (BPI). Von 2005 bis 2013 war Hoffmann Vorstandsvorsitzender des BAH. (eb)

Schreiben Sie einen Kommentar Überschrift



Text

Zum Kommentieren bitte anmelden. Anmelden ÜberschriftText

Die Newsletter der Ärzte Zeitung Lesen Sie alles wichtige aus den Bereichen Medizin, Gesundheitspolitik und Praxis und Wirtschaft. Newsletter bestellen

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich

Klinische Forschung Therapie von Senioren Führen Risiko-Arzneimittel häufiger ins Krankenhaus? Senioren werden "bemerkenswert häufig" mit potenziell inadäquaten Medikamente (PIM) behandelt, so eine aktuelle Analyse. Das Risiko dieser Patienten unter der Therapie in der Klinik zu landen, ist deutlich erhöht. Senioren werden "bemerkenswert häufig" mit potenziell inadäquaten Medikamente (PIM) behandelt, so eine aktuelle Analyse. Das Risiko dieser Patienten unter der Therapie in der Klinik zu landen, ist deutlich erhöht. mehr »