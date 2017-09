Ärzte Zeitung online, 08.09.2017 1

Sachsen-Anhalt

Modernste Uni-Zahnklinik in Halle eröffnet

HALLE. Die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) verfügt nach dem Neubau ihre Uni-Zahnklinik nach eigenen Angaben über Deutschlands modernste Einrichtung dieser Art. Das Land Sachsen-Anhalt habe etwa zehn Millionen Euro zugeschossen, etwa drei Millionen Euro seien aus dem Budget der MLU gekommen, heißt es.

Die Studierenden sollen unter anderen an Phantomköpfen an Originalkomponenten arbeiten und Arbeitsabläufe trainieren. Zudem erleichterten an den Einheiten angebrachte Bildschirme den Unterricht durch die ausbildenden Zahnärzte.

Im bisherigen Hauptstandort der Zahnklinik ist es laut MLU 2012 zu einem derart gravierenden Wasserschaden gekommen, dass das Gebäude nicht für heutige Zwecke saniert werden konnte. (maw)