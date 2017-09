Ärzte Zeitung online, 12.09.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Personalie

Teva findet nach langer Suche neuen Chef

JERUSALEM. Teva hat nach langer Suche einen neuen Chef gefunden. Kare Schultz (56) soll das Unternehmen wieder auf Kurs bringen. Ein genaues Eintrittsdatum nannte Teva am Montag in Jerusalem nicht. Teva, in Deutschland mit Ratiopharm vertreten, stand mehrere Monate ohne festen CEO da. Der vorherige Konzernlenker Erez Vigodman hatte die Firma im Februar verlassen. Seitdem wurde Teva von Interimschef Yitzhak Peterburg geführt. Schultz steht seit 2015 an der Spitze der dänischen Lundbeck, zuvor war er Manager bei Novo Nordisk. Schultz erwartet eine herausfordernde Situation: Nach Abschreibungen auf US-Firmenwerte verbuchte Teva im zweiten Quartal sechs Milliarden Dollar Nettoverlust und senkte seine Gewinnprognose für das laufende Jahr. (dpa)