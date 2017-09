Ärzte Zeitung online, 21.09.2017 1

Hamburg

Neue Kinderklinik am UKE wird bezogen

HAMBURG. Das neue Kinder-UKE in Hamburg ist fertiggestellt. Der Umzug in das neue, fast 70 Millionen Euro teure Gebäude beginnt am 21. September bei laufendem Betrieb und soll bis Ende September abgeschlossen sein. Das neue Gebäude vereint alle Leistungen und Fachbereiche der Kinder- und Jugendmedizin unter einem Dach. Behandlungsschwerpunkte sind Herz- und Stoffwechselerkrankungen, neurologische Erkrankungen und Krebs. Die Kinderklinik wurde zu einem Drittel aus Spenden finanziert. Insgesamt haben sich mehr als 12 000 Einzelspender und Institutionen daran beteiligt.20 Millionen Euro hat die Stadt zu dem Neubau beigesteuert. Die Klinik verfügt über drei Operationssäle, 148 Betten, darunter 16 Intensivbetten, und ist Arbeitsplatz für rund 600 Mitarbeiter. (di)