apobank treibt Digitalisierung voran

DÜSSELDORF. Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank) hat jetzt die Entscheidung über die nächste Stufe der Digitalisierung ihres Bankgeschäftes getroffen. Die Standesbank hat sich laut Mitteilung des Herstellers für das Fintech-Unternehmen Avaloq entschieden.

Die Software Avaloq Banking Suite werde es der apoBank ermöglichen, ihre digitale Strategie konsequent umzusetzen. Mit Hilfe von Avaloq wolle die Bank ihr Produktangebot erweitern und "das digitale Kundenerlebnis aufwerten". Avaloq werde nun eine maßgebliche Rolle bei der Ausführung der digitalen Strategie von apoBank einnehmen, und die Technologie werde die Effizienz innerhalb der Bank steigern.

Die Bank und ihre Kunden sollen in Zukunft auch von verkürzten Markteinführungszeiten für innovative Produkte profitieren. Wichtig dürfte der apoBank auch gewesen sein, dass die Lösung von Avaloq allen regional geltenden regulatorischen und den spezifischen IT-Anforderungen der Europäischen Zentralbank (EZB) entsprechen.Die Investition wird sich insgesamt auf einen dreistelligen Millionenbetrag in den kommenden Jahren belaufen, schätzen Beobachter. Die Bank hat in den vergangenen Jahren entsprechend Rückstellungen gebildet. (ger)

