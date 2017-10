Ärzte Zeitung online, 18.10.2017 1

Online-Termine

jameda und medatixx kooperieren

MÜNCHEN. Ärzte die Praxis-Software von Medatixx mit dem Terminkalender "x.time" nutzen, können jetzt kostenlos Online-Terminbuchungen auf jameda.de in Echtzeit anbieten. Denn: Die Online-Terminlösung des Arztbewertungsportals und der Online-Terminkalender "x.time powered by samedi", einer gemeinsam mit der samedi GmbH entwickelten Zusatzlösung von medatixx, sind jetzt über eine Schnittstelle verbunden und können Informationen austauschen. Das meldet jameda am Dienstag. Buchungen von Patienten werden laut Unternehmen direkt in der Praxis-Software angezeigt. Nötig sei dafür nur eine einmalige, kostenlose Registrierung bei jameda. Schnittstellen zu weiteren Systemen seien geplant. (mh)