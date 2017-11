Ärzte Zeitung online, 09.11.2017 1

Versorgung

OptiMedis testet Innovationen in der Realität

HAMBURG. Die Managementgesellschaft OptiMedis (Gesundes Kinzigtal) will aussichtsreiche Innovationen auf dem steinigen Weg in die Versorgung begleiten: Dazu habe man jetzt ein "Digital & Health Innvovation Centre" gegründet, das neue Anwendungen und Projekte bewerten und in der Versorgungsrealität testen soll; beispielhaft genannt werden Health-Apps, Online-Interventionen oder krankheitsspezifische Programme.

Mit den eigenen Testläufen sei beabsichtigt, heißt es, "die klassischen Bewertungsprozesse im Gesundheitswesen durch den Fokus auf die Anwendbarkeit in der Praxis zu ergänzen". Kostenträgern, Managementgesellschaften, Ärztenetzen und Kliniken solle damit die Auswahl erleichtert werden. (cw)

