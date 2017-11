Ärzte Zeitung online, 23.11.2017 1

Versandapotheken

Zur Rose übernimmt Vitalsana

FRAUENFELD. Die Zur Rose AG bleibt auf Einkaufskurs. Nachdem der börsennotierte Schweizer Ärztegrossist und Apothekenbetreiber erst kürzlich den Bremer Versandanbieter Eurapon übernommen hatte, kauft er jetzt in den Niederlanden zu: Für einen nicht genannten Betrag werde die in Heerlen ansässige Versandapotheke Vitalsana B.V. erworben sowie der wie es heißt "dazugehörige" Pharmagroßhändler ApDG GmbH in Ulm. Verkäufer ist das Medienunternehmen Ströer, das Vitalsana erst vor einem Jahr für 4,5 Millionen Euro akquiriert hatte. Vitalsana gehörte ursprünglich zu dem inzwischen insolventen Drogeriekonzern Schlecker. 2016 setzte der auf OTC-Produkte fokussierte Versender laut Zur Rose rund 30 Millionen Euro um. (cw)