Großbritannien

Viagra® erstmals rezeptfrei

In Großbritannien erhalten Männer das Potenzmittel Viagra® künftig auch ohne Rezept. © Uli Deck / dpa

LONDON. Großbritannien ist weltweit das erste Land, in dem eine freiverkäufliche Version des Potenzmittels Viagra® (Sildenafil) in den Markt kommt. Wie das Portal "PharmaTime online" meldet, hat die nationale britische Zulassungsbehörde jetzt nach einer öffentlichen Anhörung einem Switch von der Rezeptpflicht in die Freiverkäuflichkeit zugestimmt. Hersteller Pfizer kündigte dem Bericht zufolge an, die Markteinführung seines OTC-Sildenafils ("Viagra Connect") sei in UK zum kommenden Frühjahr geplant. In der Zwischenzeit wolle Pfizer Apotheker und deren Mitarbeiter ausführlich zu produktspezifischen Beratungsthemen schulen, heißt es weiter. (cw)