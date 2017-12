Innovative Fertigung

Ärzte Zeitung online, 06.12.2017 1

STUTTGART. Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut hat am Mittwoch die aktuellen Preisträger des Wettbewerbs "100 Orte für Industrie 4.0 in Baden-Württemberg" ausgezeichnet – darunter die Freiburger Pfizer Manufacturing Deutschland für ihre Mischtechnologie in der Tablettenproduktion. Insgesamt wurden 28 Unternehmen und Einrichtungen prämiert, die Digitalisierungslösungen erfolgreich im Betriebsalltag umgesetzt haben. Aufgrund des hohen Zuspruchs werde der 100-Orte-Wettbewerb mit Fokus auf einzelne Branchen und Themenschwerpunkte fortgesetzt. 2018 soll der Schwerpunkt unter anderem auf Medizintechnik, Biotechnologie und Pharma liegen. (maw)