Ärzte Zeitung online, 12.12.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Digital Pharma

Merck KGaA zum Primus der Branche gekürt

STUTTGART. Die Darmstädter Merck KGaA ist im Vergleich mit 26 Branchenwettbewerbern das in puncto Digitalisierung innovativste Pharmaunternehmen. Zu diesem Ergebnis kommt die nach eigenen Angaben weltweit erste Healthcare Innovations Agentur Ambulance in Stuttgart. Sie hat für ihren "2017 Pharma Digital Innovation Report" nach eigenen Angaben die digitale Innovationskultur verschiedener Pharmaunternehmen unter die Lupe genommen.

"Es sieht aus, als macht Merck alles richtig. Die überdurchschnittliche Entwicklung im Bereich Personal führen wir auf eine gute Kultur und Auswirkungen des radikalen Rebrandings zurück, welches auch Signalwirkung in die Branche hat, dass hier wirklich Dinge neu gedacht werden dürfen. Das zieht natürlich die schlauen Köpfe an, die ein solches Umfeld benötigen", heißt es in dem Report. Überzeugend seien Projekte wie die Alexa Diabetes Challenge. Merck fördere dabei mit Amazon App-Entwickler, um Diabetikern das Krankheitsmanagement zu erleichtern. (maw)