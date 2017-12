Ärzte Zeitung online, 15.12.2017 1

Sanofi hofft 2018 auf vier Zulassungen

Sanofi plant für 2018 vier große Zulassungsanträge. Die Anwendungsgebiete: Krebs, Diabetes und unkontrollierbares Asthma.

PARIS. Bei einem Analystenmeeting in Paris gab der Sanofi-Konzern am Mittwoch eine Übersicht seiner wichtigsten F&E-Projekte. Insgesamt umfasse die Entwicklungspipeline derzeit 71 Projekte, darunter 37 völlig neue Wirk- oder Impfstoffe, heißt es. In den kommenden 12 Monaten sollen wenigstens zehn weitere zulassungsrelevante Phase-III-Studien starten.

Unter den reifen Testkandidaten sei etwa der langwirksame GLP-1-Agonist Efpeglenatid gegen Typ2-Diabetes, oder Sanofis erster Checkpointinhibitor Cemiplimab als First-Line-Option gegen nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom.

» Für die Erstindikation dieses gemeinsam mit dem US-Unternehmen Regeneron entwickelten PD-1-Antikörpers, Plattenepithelkarzinome der Haut (CSCC), soll bereits im 1. Quartal kommenden Jahres die Zulassung beantragt werden.

Weitere Einreichungen sind 2018 für Isatuximab, Sotagliflozin sowie Dupilumab vorgesehen:

» Als nächste Indikation für den kürzlich auch in Europa gegen atopische Dermatitis zugelassenen Antikörper Dupilumab (Dupixent®) soll nun "schweres, anhaltendes Asthma" beantragt werden. » Erstindikation des Anti-CD38-Antikörpers Isatuximab ist rezidiviertes oder refraktäres multiples Myelom (RRMM). Isatuximab wird zusammen mit dem Biotechunternehmen ImmunoGen entwickelt. » Mit Sotagliflozin arbeiten die Sanofi-Entwickler an einem dualen SGLT1- und SGLT2-Inhibitor, der als erstes zur renalen Zuckerhemmung bei Typ-1-Diabetikern gedacht ist.

Sotagliflozin wurde 2015 von Lexicon Pharmaceuticals einlizenziert, die nach positiven Phase-III-Daten im Juli dieses Jahres ihre Option zum Mitvertrieb im US-Markt ausübten. (cw)