Ärzte Zeitung online, 20.12.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Darmgesundheit

Atlas profitiert von Interesse an DNA-Tests

LONDON. Das britische, auf personalisierte Gesundheitstechnologien spezialisierte Unternehmen Atlas Biomed ist auf Expansionskurs. Der nach eigenen Angaben weltweit einzige Direktanbieter von DNA- und Mikrobiom-Tests im Verbrauchersegment profitiere von einem zunehmenden Interesse an der Darmgesundheit unter gesundheitsbewussten Verbrauchern und einem ohnehin boomenden weltweiten Markt für Genomprodukte – in der Labordiagnostik als "Direct-to-Consumer" (DTP) bezeichnet. Atlas sei nun neben UK in Belgien, Dänemark, Finnland, Irland, Italien, Luxemburg, Slowenien, Spanien, Schweden und den Niederlanden vertreten. (maw)