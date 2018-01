Ärzte Zeitung online, 16.01.2018 1

Gesundheitswirtschaft

Wachstum im Norden

HAMBURG. Dass die Gesundheitswirtschaft in Norddeutschland wächst, zeigt eine Studie über die Branchenleistungen für Schleswig-Holstein und Hamburg. Danach ist die Bruttowertschöpfung in den beiden vergangenen Jahren um rund 300 Millionen Euro und die Beschäftigung in der Region um 3300 Arbeitsplätze gestiegen.

Rund ein Drittel dieser Arbeitsplätze entfällt auf den Bereich Forschung und Entwicklung. In der Branche arbeiten in den beiden Bundesländern zusammen rund 50.000 Menschen, weitere 26.000 Menschen arbeiten in Vorleistungsbetrieben oder in der Weiterverarbeitung.

Die Zahlen stellte das Life Science Nord-Cluster vor, das Gesundheitswirtschaft, Forschung und Politik in Norddeutschland vernetzen soll. (di)