Ärzte Zeitung online, 23.01.2018

Vakzine

Großer Impf-Deal in Indien

NEU-DELHI/PUNE. Panacea Biotec Ltd. (PBL), nach eigenen Angaben Indiens führendes Biopharma-Unternehmen, hat zwei langfristige Kooperationsverträge mit dem Anbieter Serum Institute of India Pvt. Ltd. (SII) – laut PBL weltgrößter Vakzine-Hersteller – und dessen Tochter Bilthovan Biologicals B.V. unterzeichnet. Mit diesem Deal erwerbe SII die Rechte für die Herstellung und den Verkauf eines Sechsfach-Impfstoffs gegen Diphtherie, Tetanus, Pertussis (Ganzkeim-Impfstoff), Hepatitis B, Haemophilus Influenzae Typ b und inaktivierte Poliovakzine. Dabei handele es sich um ein neuartiges Produkt in dieser Kategorie, das von PBL entwickelt und kommerzialisiert worden sei. (maw)