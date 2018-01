Ärzte Zeitung online, 25.01.2018 1

Depressions-App

Studie zeigt Wirkung

NEU-ISENBURG. Das Online-Therapieprogramm deprexis® 24 bietet bei unipolarer Depression oder depressiver Verstimmung eine wirksame Therapieunterstützung – auch bei stationärer Psychotherapie. Das hat eine aktuelle Studie der Psychosomatischen Klinik in Bad Neustadt/Saale mit 229 Patienten gezeigt. Das Online-Therapieprogramm basiert auf den Methoden der kognitiven Verhaltenstherapie und bietet verschiedene Module wie Entspannung, körperliche Aktivitäten und soziale Kompetenz an. Die Kontrollgruppe bekam Zugang zu online verfügbarem Lesematerial. Es sei nachgewiesen worden, dass sich die depressiven Symptome der deprexis®24-Nutzer im Vergleich zur Kontrollgruppe (Psychotherapie und Online-Information zu Depression) signifikant verbessert haben, heißt es in einer Mitteilung von Servier Deutschland GmbH, die deprexis®24 vertreibt. Dieser Effekt sei auch über die Entlassung hinaus bestehen geblieben. (ger)