Pharma-Akquisition

Sanofi überbietet Novo Nordisk für Ablynx

PARIS/GENT. Sanofi hat mit dem Management der belgischen Ablynx NV eine Übernahmevereinbarung geschlossen. Um den Entwickler therapeutischer Nanobodies – nach eigenen Angaben wird derzeit an 45 Produktkandidaten gearbeitet – hatte sich zuvor vergeblich Novo Nordisk bemüht. Die letzte Offerte der Dänen betrug 2,6 Milliarden Euro.

Das hatte der Ablynx-Vorstand zurückgewiesen. Sanofi will dagegen 3,9 Milliarden Euro in bar auf den Tisch legen. Voraussichtlich Anfang des 2. Quartals werde ein Angebot zum Kauf sämtlicher außenstehender Ablynx-Papiere veröffentlicht, teilte der Konzern am Montag mit. Unterdessen ließ Novo Nordisk verlauten, kein weiteres, verbessertes Angebot für Ablynx mehr abgeben zu wollen. (cw)