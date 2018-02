Ärzte Zeitung online, 01.02.2018 1

Innovation

BKK-Dienstleister GWQ sucht Dialog mit Start-ups

DÜSSELDORF/BERLIN. Das von Betriebskrankenkassen gegründete Dienstleistungsunternehmen GWQ ServicePlus will mehr digitale Lösungsansätze in die Versorgung bringen. Dafür ist GWQ nun nach eigenen Angaben Partner des Flying Health Incubator. Die in Berlin ansässige Ideen-Schmiede unterstützt Start-ups dabei, digitale Diagnose- und Therapieanwendungen zur Marktreife zu bringen.

Mitbegründer ist Dr. Markus Müschenich, der auch Vorstandsmitglied im Bundesverband Internetmedizin ist. Versichertengemeinschaft und Kassen sollten mit diesem Engagement in die Lage versetzt werden, von den Potenzialen der Digitalisierung unmittelbar und zeitnah zu profitieren, so GWQ-Vorstand Dr. Johannes Thormählen. (maw)