Ärzte Zeitung online, 28.02.2018

Bilanz

Bayer will Monsanto-Deal bis Sommer erledigt haben

LEVERKUSEN. Die Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto durch Bayer dauert wegen kartellrechtlicher Prüfungen länger als erwartet. Ziel sei es jetzt, die Transaktion "im 2. Quartal 2018 abschließen zu können", erklärte Bayer-Chef Werner Baumann am Mittwoch bei der Bekanntgabe der Geschäftsentwicklung in Leverkusen. "Operativ war 2017 ein Jahr mit Licht und Schatten", berichtete Baumann. Mit patentgeschützten Arzneimitteln wurden erneut Rekordwerte erzielt, während das Geschäft mit freiverkäuflichen Präparaten an Umsatz und Ertrag nachließ. Der Konzernumsatz stieg um 1,5 Prozent auf 35 Milliarden Euro, der Nettogewinn sank im fortgeführten Geschäft um knapp 14 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro. (cw)

