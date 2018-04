Ärzte Zeitung online, 19.04.2018 1

Übernahmepoker

Nach Takeda klopft nun Allergan bei Shire an

Shire zählt derzeit zu den besonders heiß umworbenene Pharma-Übernahmekandidaten. Zwei Anbieter gehen aktuell mit Offerten ins Rennen.

DUBLIN. Nachdem Ende März Takeda verkündete, sich für Shire, den in Irland ansässigen Anbieter von ADHS-Medikamenten und Orphan-Drugs, zu interessieren, ließ am Donnerstag auch der US-Konzern Allergan verlauten, eine Offerte für Shire vorzubereiten. Konkreter erklären muss sich Allergan nach britischem Börsenrecht bis spätestens 17. Mai.

Wie Shire ebenfalls am Donnerstag bestätigte, hat Takeda bis 13. April bereits drei, jeweils verbesserte Kaufangebote auf den Tisch gelegt. Zuletzt habe Takeda umgerechnet rund 51 Milliarden Euro, teils in eigenen Aktien, teils in bar geboten. Auch diese Bewertung erachte man noch als zu niedrig. Allerdings, so Shire weiter, würden Gespräche mit Takeda geführt, wie ein angemessener Deal aussehen könnte.

Ende März betrug die Börsenkapitalisierung Shires umgerechnet 36 Milliarden Euro, aktuell liegt sie bei 42 Milliarden Euro. Unmittelbar nach Veröffentlichung der Allergan-Mitteilung zog der Kurs der Shire-Aktie erneut deutlich (+6,0 Prozent) an. Zusätzlichen Auftrieb gab dem Papier zuletzt auch der Verkauf des Krebsmittelgeschäftes an Servier zu Wochenbeginn.

Die Franzosen zahlen für das Portfolio mit zugelassenen aber vor allem auch etlichen in der frühen klinischen Entwicklung befindlichen Kandidaten umgerechnet 2,1 Milliarden Euro. Shire hat 2017 nach eigenen Angaben mit Krebsmitteln erst rund 212 Millionen Euro erlöst. (cw)

