Springer Nature geht an die Börse

BERLIN. Der Wissenschaftsverlag Springer Nature, zu dem auch die "Ärzte Zeitung" gehört, geht an die Börse. Die Zeichnungsfrist begann am 27. April und endet am 8. Mai. Die Preisspanne je Aktie beträgt 10,50 bis 14,50 Euro. Bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption kann der Emissionserlös bis zu 1,6 Milliarden Euro erreichen.

Erster Handelstag der Aktie ist voraussichtlich der 9. Mai. Der Streubesitz werde zwischen 27,6 und 44,8 Prozent betragen, heißt es. 1,2 Milliarden Euro sollen dem Unternehmen durch die Ausgabe neuer Aktien zufließen, den Rest platziert die Fondsgesellschaft BC Partners. Großaktionär Holtzbrinck werde im Zuge des Börsengangs für 100 Millionen Euro weitere Anteile erwerben. (cw)

