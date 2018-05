Ärzte Zeitung online, 25.05.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Bayer

Baumann meldet in puncto Monsanto baldigen Vollzug

LEVERKUSEN. Zur Hauptversammlung der Bayer AG verkündete Vorstandschef Werner Baumann am Freitag in Bonn, die Übernahme des US-Agrarkonzerns Monsanto werde "in Kürze" abgeschlossen. "Nach fast zwei Jahren intensiver Arbeit haben wir fast alle entscheidenden Freigaben erhalten."

Um kartellrechtlichen Auflagen zu genügen, hatte Bayer eigene Saatgut- und Düngemittelgeschäfte mit einem Gesamtumsatz von jährlich 2,2 Milliarden Euro an die BASF veräußert.

Eine zur Finanzierung des Zukaufs noch ausstehende Kapitalerhöhung werde geringer als ursprünglich geplant ausfallen, heißt es, da der Verkauf von Aktien der einstigen Bayer-Kunststoffsparte Covestro mehr Geld als erwartet in die Konzernkasse gespült habe. (cw)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich