Hurrican-Hilfe

AbbVie unterstützt Puerto Rico

CHICAGO. Abbvie hat eine Großspende zugunsten des Karibikstaates Puerto Rico angekündigt. Der Pharmakonzern, der in Puerto Rico seit Jahrzehnten ein großes Arzneimittelwerk betreibt, will dazu zwei Hilfsorganisationen jeweils 50 Millionen Dollar überweisen: der kalifornischen Direct Relief sowie der Habitat for Humanity.

Direct Relief konzentriert sich auf die Medikamentenversorgung in Krisengebieten, Habitat for Humanity baut Häuser für Bedürftige. Mit der 100-Millionen-Spende setze Abbvie seine Unterstützung der Opfer der Hurrican-Katastrophe vom September vorigen Jahres fort, heißt es. Damals leistete das Unternehmen zugunsten des US-Außengebietes vier Millionen Dollar Soforthilfe.

Abbvie kündigte an, US-amerikanischen Non-Profit-Organisationen dieses Jahr noch weitere 350 Millionen Dollar spenden zu wollen. (cw)

