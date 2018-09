Ärzte Zeitung online, 12.09.2018 1

Anfechtungsklage

EU-Patentamt befasst sich erneut mit Sofosbuvir

MÜNCHEN. Gilead muss erneut seine Rechte an dem HCV-Wirkstoff Sofosbuvir verteidigen: Am 13. und 14. September verhandelt das Europäische Patentamt eine Anfechtungsklage mehrerer Nichtregierungsorganisationen (NGO), darunter auch "Ärzte der Welt" sowie "Ärzte ohne Grenzen". Es ist bereits der zweite Anlauf, den die NGOs nehmen, um auch in der EU einen vorzeitigen Markteintritt für Generika zu ermöglichen.

Ausdrücklich wird die Patentanfechtung mit den hohen Therapiekosten – den Angaben zufolge 43.000 Euro für eine 12-wöchige Behandlung – begründet. Bei einem ähnlichen Versuch 2016 hatten die NGOs einen Teilerfolg gemeldet, der jedoch keinerlei Auswirkungen auf Gileads Sofosbuvir-Verkäufe hatte. (cw)

