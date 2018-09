Ärzte Zeitung online, 19.09.2018 1

Novo Nordisk streicht Stellen in der Forschung

KOPENHAGEN. Novo Nordisk will seine Forschung effizienter aufstellen. Im Zuge einer Umstrukturierung würden voraussichtlich rund 400 Arbeitsplätze mit F&E-Funktion in Dänemark und China wegfallen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Man wolle noch in diesem Jahr vier Forschungseinheiten etablieren, heißt es, die sich gezielt mit der Entwicklung neuer Behandlungsansätze und Plattformtechnologien befassen.

Schwerpunkte dieser in Dänemark, den USA und Großbritannien angesiedelten Units seien Stammzelltherapien sowie Herzkreislauferkrankungen. Außerdem kündigte Novo Nordisk an, die Investitionen in Automatisierung und Digitalisierung seiner Pharmaforschung "signifikant erhöhen" zu wollen. (cw)

