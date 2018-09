Ärzte Zeitung online, 20.09.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Medizintechnik

May für zwei weitere Jahre Spectaris-Chef

BERLIN. Josef May führt nach dem Votum der jüngsten Mitgliederversammlung für zwei weitere Jahre den Deutschen Industrieverband für optische, medizinische und mechatronische Technologien (Spectaris). Zugleich werde May auch in Zukunft den Spectaris-Fachverband Consumer Optics und die Landesgruppe Baden-Württemberg leiten.

Im Amt bestätigt wurden die stellvertretenden Vorsitzenden André Schulte und Ulrich Krauss sowie Schatzmeister Mathis Kuchejda. Bereits im Juli waren Thorsten Kortemeier, Michael Koller sowie Dr. Wolf-Otto Reuter als kooptierte Mitglieder in den Spectaris-Vorstand gewählt worden. (maw)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich