AMNOG

Bayer will Evidenzfrage in Pharma-Dialog einbringen

LEVERKUSEN. Das Pharmaunternehmen Bayer Vital drängt auf eine Weiterentwicklung der AMNOG-Verfahren. Handlungsbedarf sieht Geschäftsführer Frank Schöning insbesondere bei der Methodik der Nutzenbewertung. Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) sei in dieser Frage sehr rigide, sagte Schöning am Donnerstag vor Journalisten in Leverkusen.

"Das IQWiG erwartet bestmögliche Evidenz, wir sagen: Wir haben die bestverfügbare Evidenz." Schöning hält es für sinnvoll, die bestverfügbare Evidenz bei der Bewertung zumindest in den Blick zu nehmen. Solche und ähnliche Themen sollten seiner Meinung nach beim nächsten Pharma-Dialog der Bundesregierung besprochen werden. (iss)

