Ärzte Zeitung online, 25.09.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Spachassistenz

Erster Amazon-Skill für Morbus Crohn gestartet

BERLIN. Takeda will die Offenheit der Bevölkerung für digitale Sprachassistenten nutzen und Patienten mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED) im Alltag mittels smarter Helfer unterstützen. Mit "Mein CED" sei der erste CED-Skill für Amazon Alexa in Deutschland am Start. Takeda bezeichnet dies als ersten Meilenstein im Bereich seiner innovativen, patientenorientierten Digitallösungen.

"Mein CED"-Skill gebe via Sprachausgabe praktische Hinweise zum Leben mit CED wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa – zum Beispiel zu den Themen Sport, Ernährung oder Schwangerschaft und beantworte die wichtigsten Fragen zu den Erkrankungen. Für medizinisch-therapeutische Fragen bleibe der Arzt zentraler Ansprechpartner. (maw)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich