Zigarettenverband forciert Jugendschutz

DORTMUND. Der Deutsche Zigarettenverband (DZV) intensiviert seine Jugendschutz-Aktivitäten. In diesem Jahr seien bislang rund eine halbe Million Jugendschutz-Aufkleber "Tabakwaren/E-Zigaretten nur ab 18" im Handel verteilt worden.

Mit Hinweis auf Angaben der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung teilt der DZV mit, dass seit 2001 ein kontinuierlicher Rückgang des Anteils von Kindern und Jugendlichen, die rauchen, um mittlerweile mehr als 20 Prozentpunkte auf zuletzt nur noch 7,4 Prozent in 2016 zu verzeichnen gewesen sei. "Zigaretten gehören nicht in die Hände von Minderjährigen", so DZV-Geschäftsführer Jan Mücke. Daher begrüße er strenge Kontrollen des Abgabeverbots an unter 18-Jährige. (maw)

