Gothaer investiert in Kindergärten

KÖLN. Die Kölner Versicherungsgruppe Gothaer investiert 100 Millionen Euro in einen Spezialfonds, der ausschließlich Kindergärten kauft. Der Fonds ist von dem Investment-Manager E&G Funds & Asset Management exklusiv für die Gothaer aufgelegt worden. Noch im Oktober sollen die ersten Kindergärten erworben werden.

Der Versicherer will den Immobilienanteil an seinen Kapitalanlagen von 8,4 Prozent bis 2020 auf rund zehn Prozent erhöhen. Das neue Portfolio sieht die Gothaer auch als Unterstützung des Ausbaus von Kindergartenplätzen in Deutschland. 2016 hatte sie einen Spezialfonds für deutsche Pflegeheime aufgelegt. Vom Zielvolumen 200 Millionen Euro sind aktuell 150 Millionen Euro investiert. (iss)

