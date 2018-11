Ärzte Zeitung online, 01.11.2018 1

Börse

Abacus legt Börsengang wegen volatiler Marktlage auf Eis

KOPENHAGEN/FRANKFURT. Der dänische Parallelhändler Abacus Medicine A/S hat das Anfang Oktober angekündigte Vorhaben, bis Jahresende an die Frankfurter Börse gehen zu wollen, abgesagt. „Angesichts der aktuellen Volatilität an den Märkten glauben wir, dass es weder im besten Interesse von Abacus Medicine noch seiner Aktionäre wäre, den Börsengang zum jetzigen Zeitpunkt umzusetzen“, erklärte am Mittwoch Vorstandschef und Firmengründer Flemming Wagner.

Das Going Public sei jedoch keineswegs vom Tisch, sondern lediglich aufgeschoben „bis das Marktumfeld wieder günstiger ist“. Wie berichtet, wollte Abacus den Börsengang über eine Kapitalerhöhung bestreiten, die dem Unternehmen 40 Millionen Euro einbringen könnte. Zudem wollen Altaktionäre Anteile abgeben. (cw)

