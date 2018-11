Ärzte Zeitung online, 14.11.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Arzneimittelpolitik

Apotheker sollen Biosimilars austauschen

In der Arzneimittelpolitik bahnt sich offenbar ein Paradigmenwechsel an: Biosimilars sollen künftig wie ganz gewöhnliche chemische Generika in der Apotheke Aut-idem substituiert werden können.

Monoklonale Antikörper werden heute als Biologicals medizinisch genutzt – etwa bei chronisch entzündlichen Erkrankungen. © anusorn nakdee / Getty Images / iStock

BERLIN. Nach neuen Plänen des Bundsgesundheitsministerium soll eine Biosimilar-Substitution dazu beitragen, Wirtschaftlichkeitsreserven in der Arzneimittelversorgung zu heben. Außerdem sollen KVen und Krankenkassen künftig regionale Biosimilarquoten vereinbaren.So jedenfalls hat Gesundheitsminister Jens Spahn es dem „Handelsblatt“ (Mittwochsausgabe) verraten. In einigen Bezirken ist das heute schon der Fall; dort entfallen auf Biosimilars meist auch beträchtliche Marktanteile.

Wie aus gewöhnlich gut unterrichteten Hauptstadtkreisen verlautet, ist die Biosimiliar-Substitution Inhalt eines Referentenentwurfs, mit dem Teile des Arzneimittelgesetzes sowie des SGB V geändert werden sollen. Der Gesetzentwurf sei bereits fertig und werde voraussichtlich in den kommenden Tagen – vermutlich am Montag – der Öffentlichkeit vorgestellt.

Weitere Reformvorhaben beträfen unter anderem die Einschränkung von Frischzellentherapien, die Kooperation zwischen Bundes- und Länderbehörden bei Arzneimittelrückrufen oder auch die Haftung der Krankenkassen für Schädigungen durch Arzneimittel unter Rabattvertrag. Dagegen blieben Apothekenthemen wie etwa Rx-Preisbindung oder Abgabehonorar ausgespart. Dafür werde ein gesondertes Reformgesetz erarbeitet, heißt es.

Die Reaktion der Pharmaverbände auf die geplante Biosimilar-Substitution fiel überraschend nüchtern aus. Pro-Generika-Geschäftsführer Bork Bretthauer erklärte, man wolle sich zur Sache erst äußern, „wenn wir sehen, was auf dem Tisch liegt“. Der Verband der forschenden Arzneimittelhersteller (vfa) kommentierte, verbindliche Verordnungsquoten seien „nicht erforderlich“, da der Biosimilarmarkt mit dem Auslaufen großer Patente „gerade noch mehr Schwung“ bekomme.

Zudem schränke die geplante Biosimilar-Substitution durch Apotheker die ärztliche Therapiefreiheit ein. Vfa-Hauptgeschäftsführerin Birgit Fischer: „Der Arzt muss entscheiden und wissen, welches Medikament sein Patient erhält. Diese Entscheidung darf nicht auf die Apotheken verlagert werden.“

Laut dem Pharmaverband sind europaweit inzwischen 35 Biosimilars aus 15 Wirkstoffgruppen zugelassen. In Deutschland erreichten die rekombinanten Nachahmer „inzwischen bis zu 80 Prozent Verordnungsanteil nach Tagesdosen“. (cw)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich