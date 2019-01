Ärzte Zeitung online, 15.01.2019 1

Unternehmen

Withings fokussiert auf Gesundheitsgeschäft

LAS VEGAS. Die französische Firma Withings will sich künftig vollständig auf Gesundheitstechnik für Verbraucher konzentrieren. „Das Wachstum in diesem Bereich wird sich in den kommenden zwei Jahren beschleunigen“, sagte Mitgründer Eric Carreel auf der CES in Las Vegas.

Frühere Produkte wie etwa vernetzte Sicherheitskameras will die Firma künftig nicht mehr anbieten. Withings zeigte zur CES unter anderem eine Hybrid-Uhr, die ein EKG nehmen kann, sowie einen Blutdruckmesser, der ebenfalls ein EKG erstellen sowie mit einem digitalen Stethoskop den Herzschlag aufnehmen kann.

Der finnische Konzern Nokia hatte Withings 2016 gekauft. Nach Verlusten stellte Nokia die Firma 2018 wieder zum Verkauf, Carreel griff zu. (dpa)

