Pharma

Führungswechsel bei MSD Deutschland

HAAR. Die Französin Chantal Friebertshäuser (45) übernimmt zum 1. März dieses Jahres die Geschäftsführung von MSD in Deutschland. Sie tritt die Nachfolge von Dr. Susanne Fiedler (51) an, die innerhalb des Konzerns auf die Position des President Europe & Canada wechselt. MSD Sharp und Dohme ist die deutsche Landesgesellschaft des US-Konzerns Merck & Co.

Friebertshäuser startete 2007 bei MSD als Marketing Managerin. Zwischenzeitlich leitete sie in Deutschland bereits die Geschäftseinheit „Primary Care“. 2015 wurde sie Geschäftsführerin in Österreich. Zuletzt verantworte sie als Associate Vice President & Global Brand Leader das weltweite Marketing für die HPV-Impfstoffe. (eb)

