Ärzte Zeitung online, 26.02.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Unternehmen

CompuGroup Medical kauft in den Niederlanden zu

KOBLENZ/DEVENTER. Der Koblenzer Health-IT-Spezialist CompuGroup Medical (CGM) stärkt sein Geschäft in den Niederlanden. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben den auf Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen fokussierten Anbieter Qualizorg mit Sitz in Deventer vollständig übernommen. Der ehemalige Eigentümer und das Team blieben an Bord, heißt es.

Das Qualizorg-Hauptprodukt sei das Qualiview-Tool, das von 15 Berufsgruppen im niederländischen Gesundheitswesens genutzt werde. Das Unternehmen biete auch kundenspezifische Projekte an und verwalte als vertrauenswürdige Drittpartei Datenbanken zur Pflegequalität. Zum Kaufpreis für Qualizorg macht CGM keine Angaben. (maw)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich