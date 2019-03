Ärzte Zeitung online, 14.03.2019 1

Firmenübernahme

Merck startet feindliche Versum-Übernahme

DARMSTADT. Merck will das US-Unternehmen Versum Materials kaufen und ist jetzt offenbar auch zu einer feindlichen Übernahme bereit. Nachdem das Management des Halbleiterzulieferers auf einer früher vereinbarten Fusion mit dem Wettbewerber Entegris beharrt, hatte Merck kürzlich bereits den Versum-Aktionären in einem offenen Brief die Vorteile seiner Offerte erläutert.

Am Dienstag forderte Merck nun in einem offiziellen, bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Statement die Versum-Aktionäre auf, bei der bevorstehenden außerordentlichen Hauptversammlung gegen die Firmenehe mit Entegris zu stimmen. Merck bietet 5,2 Milliarden Dollar für Versum und damit rund eine Milliarde mehr als Entegris bislang zu zahlen bereits ist. (cw)

