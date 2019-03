Ärzte Zeitung online, 26.03.2019 1

Fundraising

Dresden taktet Kampf gegen Krebs ein

DRESDEN. Wer zahlt, bestimmt die Musik – getreu diesem Motto geht das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen Dresden (NCT/UCC) neue Wege im Fundraising. Um zusätzliche Mittel zum Bau einer weiteren Etage des Neubaus zu erzielen, in der ein Onco-Innovation-Lab zur Entwicklung von Strategien und Technologien gegen Krebs entsteht und der Weg für deren klinische Anwendung geebnet werden soll, setzen die Onkologen auf Musik.

Am 4. Mai findet am Zentrum das Benefizkonzert „536 Takte gegen Krebs“ statt. Unter www.nct-dresden.de/takte können Interessierte Taktsequenzen käuflich erwerben. Gespielt werde nur, was bezahlt – und damit bestellt – worden ist, so das NCT/UCC. (maw)

