Pharma

MS-Wirkstoff Siponimod in USA zugelassen

SILVER SPRING/BASEL. Novartis hat in den USA die Zulassung für einen seiner aktuell wichtigsten Pipelinekandidaten, Siponimod gegen sekundär progrediente MS, erhalten. Der selektive Sphingosin-1-Phosphat-Rezeptor-Modulator kommt unter dem Warenzeichen Mayzent® in den Markt. Zu den Nebenwirkungen des Mittels zähle auch ein erhöhtes Infektionsrisiko, so die US-Oberbehörde FDA.

Daher dürfe die Anwendung nur erfolgen, nachdem zuvor ein großes Blutbild erstellt wurde. Siponimod könne etwa ein Macular-Ödem verursachen, die Herzfrequenz vorübergehend senken oder eine Abnahme der Lungenfunktion bewirken. In Europa wurde über den Zulassungsantrag für Siponimod noch nicht entschieden. (cw)

