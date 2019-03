Ärzte Zeitung online, 30.03.2019 1

Ab 9. April

Novartis-Sparte Alcon bald im Börsenhandel

BASEL. Die angekündigte Ausgliederung der Novatis-Augensparte Alcon wird am 9. April vollzogen. Ab dann sollen Alcon-Aktien an der SIX Swiss Exchange sowie der New York Stock Exchange unter dem Symbol „ALC“ gehandelt werden, wie Novartis mitteilt.

Jeder Konzern-Aktionär werde eine Alcon-Aktie für fünf Novartis-Papiere oder American Depositary Receipts erhalten. Alcon werde ab dem ersten Handelstag sowohl im Blue-Chip-Index SMI („Swiss Market Index“) als auch im Gesamtmarktindex SPI („Swiss Performance Index“) gelistet sein.

Analysten rechnen mit einer Börsenkapitalisierung Alcons zwischen 20 und 25 Milliarden Dollar. Das Unternehmen vermarktet Kontaktlinsen und Technik für die Augenchirurgie. (cw)

