Ärzte Zeitung online, 29.03.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Klinikkonzern

Rhön kündigt 32 Prozent mehr Dividende an

FRANKFURT/MAIN. Die Aktionäre des privaten Klinikkonzern Rhön sollen für das Geschäftsjahr 2018 je Anteil 0,29 Euro Dividende erhalten. Das wäre eine Anhebung gegenüber Vorjahr um 32 Prozent. Der Vorschlag werde der Hauptversammlung am 5. Juni unterbreitet, heißt es in einer Konzernmeldung anlässlich der Bilanzvorlage am Freitag.

Untestierte Umsatz- und Ertragszahlen, an denen sich nichts geändert hat, gab Rhön bereits im Februar bekannt. Konzernchef Stephan Holzinger bekräftigte am Freitag den Einstieg Rhöns in die Fernbehandlung. Er rechne damit, dass rund 30 Prozent der ambulanten Fälle künftig „bereits über Telemedizin patientengerecht versorgt werden können“. (cw)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich